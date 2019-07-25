Александр Невзоров: В день ВМФ России я бы показал голограммы «Лошарика» и «Кузи» 2 25.07.2019, 13:22

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Александр Невзоров

Русские столько усилий прилагают, чтобы никакой правды о своей стране не знать.

Известный российский публицист Александр Невзоров высказался по поводу готовящегося в Питере дня ВМФ, и это оказалось очень созвучно с белорусскими реалиями.

— Абсолютно непонятно, существуют ли еще какие-нибудь способы дрессировки власти, потому что опять творится черт знает что, — отметил Александр Невзоров на «Эхе Москвы». — Вот надо каким-то образом приучить эту власть удовлетворять свои малые и большие державные нужды так, чтобы никого не беспокоить, и желательно, в каком-нибудь уединенном месте. Понятно, что День Военно-морского флота – это такая большая державная нужда.

Задача проведения этого мероприятия понятна – это организация пробок и доставление всем максимальных неудобств, а также обеспечение возможности поглазеть, куда-нибудь сводить мужа-идиота, тупого ребенка, который, воткнувшись в айфон, будет ходить в этой толпе.

Сейчас это на стадии подготовки. Затолкали в Неву несколько страшненьких, серых корабликов, которые жалко смотрятся на фоне мощных прогулочных метеоров до Петергофа. И обещают всякие сюрпризы. Может быть, проведут в цепях Канта, наконец, который, как известно, является главным врагом Флота, да.

Они вправе упиваться всей этой державностью, симуляцией мощи, но у них получится казенное. И понятное дело, что это будет обычная привычная ритуалистика и казенщина с таким острейшим вкусом лжи.

Было бы понятно, если бы этот день можно было организовать и срежиссировать, как он того, вероятно, достоин. Вот если бы это мероприятие доверили бы мне… Знаете, существует такая практика объемных, очень ярких голограмм, которые можно зажигать с нескольких точек над любым пространством. И вот, вероятно, я бы в первую очередь в эти голограммы включил изображения всех моряков, сгубленных идиотскими приказами начальства, погибших из-за совершенно нелепых директив и правил, убитых дурацкими, нелепыми предписаниями, угробленных теми запретами, которые, в частности, как выяснилось, убили этот экипаж на «Лошарике», убитых адмиральской тупостью. Там бы были не только «Курск» и «Лошарик» – также экипажи всяких М-200, ТЛ-995, С-342 и все подобные известные случаи.

И вот представьте себе эти обросшие ракушками призраки моряков, погубленные идиотизмом начальства. Ну, под конец у меня, естественно, проплыл бы призрак добитого краном авианосца «Кузя».

Так же можно было предъявить, вообще, весь день сегодняшний – все флотские распилы, все зуботычины салагам и придать этому событию смысловую объемность.

Вообще, конечно, там не должно быть только тяжелое и грустное. Должно быть и радостное, должны быть победы. И, например, там шквал восторга вызывало бы показательное протаскивание украинского баркаса. Поскольку это была единственная весомая победа флота за последние 50 лет. Это был баркас, как вы помните, под названием «Новые ворота». Может быть, кстати говоря, это и есть обещанный секрет, который будет предъявлен, поскольку трофеев, в общем, больше нету. А, как известно, украинских моряков, скорей всего, отпустят.

Вообще, возникает вопрос, за каким чертом это надо. Никто не решается себе его задать. И, вообще, это такая очень интересная, повторяющаяся тенденция жить странными старыми победами, которые тоже, как выясняется, не вполне чисты и не вполне победы. Те, кто слушает «Эхо Москвы», помнят, наверное, мой рассказ о крейсере «Варяг», который оказался чистейшим фейком, будучи затопленным мирно в собственной гавани с предварительной эвакуацией команды и потом воспетый австрийским поэтом-наркоманом, который, собственно говоря, и сложил эту всю историю.

И вообще, эта тряска над старыми победами, этот день ВМФ сильно напоминает такую пожилую шлюху, которая, причмокивая, раскладывает пасьянс из фоточек своей молодости и думает, что это кого-нибудь возбудит. Но, вы знаете, что у обывателя и не на такие команды встает, и что военно-морской ритуал все равно он входит, что называется, заходит, заводит. Ну, вот, к сожалению, Россия опять превращается в такую бедную, седую белку в старом имперском колесе.

Короче говоря, Питер ждет много старого, крашенного серой краской пока плавающего железа, пропитых рож под фуражками, лицемерия и ожидает примерно тонна пуговиц, всяких кокард и орденов размазанная по трибуне.

Обойдется вся эта радость, как я понимаю, миллионов 500. И вот в той голограмме, которую бы я пустил над Невой, я бы обязательно вставили еще рыдающую гражданку Финляндии. Она очень удачно вписывается в этот парад. Сейчас объясню, почему и о чем, собственно, она рыдала. Она в первый раз в своей финской жизни увидела обычную российскую больницу в Тверской области.

Она увидела больницу с традиционным набором из гнилых полов, с осыпающейся штукатуркой со стен, с дикой вонью, с драным линолеумом, замерзающих лежанцев в инфекционных отделениях. На нее все это произвело поразительное впечатление, и ее пришлось успокаивать медикаментозно.

Поэтому я бы ее тоже включил в эту голограмму Военно-морского флота. Потому что это ведь тоже державность, это тоже высокий момент большой державности. Вот вэмээфный парад и гниль больницы – это жутким, незримым, но очень прочным образом связанные между собой явления.

Вот этот ад провинциальной клиники – это цена за холеность адмиральскую, за фальшь крашенного серого железа, это цена мифа победности, грозности, вот как и то шествие мертвых моряков. И она бы очень хорошо, эта вся история тоже голограммировалась над имперским Питером.

Цена, вообще, она выражается в слезах. Но русскими свои слезы давным-давно проглочены, а вот финляндочка не удержалась. Потому что если вы видите на одном конце причинности эти имперские эполеты, то на другом конце вы обязательно обнаружите гнилую больницу. Потому что в России только ее псевдомощь, она всегда куплена страшной ценой, потому что Россия – та еще модница. Чтобы пошить себе новую военную сумочку, она для этого кожу обычно нарезает со своей собственной спины.

И вот, я думаю, что если бы я создал такую голограмму в День ВМФ, я бы с интересом наблюдал за публикой. Но, вообще, русские обычно столько усилий прилагают к тому, чтобы никакой правды о своей стране не знать, и так люто эту правду ненавидят, что творец этого голографического безобразия был бы проклят и сожжен.

Вообще, сходите, посмотрите, но в какой-то момент задумайтесь о цене всего этого. Русские ведь поразительно щедрый народ, они любят, что называется, не постоять за ценой и очень любят платить за эту державную фальшь.