«Закон об отсрочках» коснется тех, кто поступил в этом году 2 25.07.2019, 13:26

Отсрочка, чтобы поучиться, будет даваться один раз.

Вчера Лукашенко подписал закон «Об изменениях законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». В простонародье — «закон об отсрочках». Он предусматривает «ряд изменений, касающихся предоставления отсрочек по призыву на военную службу, службу в резерве, а также меры по повышению мотивации граждан, проходящих срочную военную службу и службу в резерве». Чиновники считают, принятие поправок позволит «повысить уровень укомплектованности Вооруженных сил и других войск», а также «повысить престиж государственной службы, службы в силовом блоке». Понятно, с ними согласны далеко не все, пишет onliner.by.

Самое интересное положение закона следующее: отсрочка, чтобы поучиться, будет даваться один раз. То есть, окончив школу, парень поступает в вуз, ссуз или колледж. Отучившись, молодой человек сперва служит и только потом идет в вуз. Та же тема с вузом и магистратурой. Отучился, отслужил, пошел становиться магистрантом.

— Затронет ли закон ребят, которые поступили в этом году?

Отвечал консультант первого управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РБ Андрей Мурашов:

— Зависит от вступления в силу закона. Если это случится сегодня, 25 июля, закон заработает с 5 августа. Сами понимаете, в регионах начнут работать призывные комиссии, кто-то с первого, кто-то с пятого августа. Все индивидуально.

Вчера некоторые самостоятельно неправильно трактовали принятый закон. Смотрите, он сохраняет ранее предоставленные отсрочки. Если парень поступил в прошлом году, у него впереди четыре года обучения, учеба будет завершена. Допустим, молодой человек, который только поступил. В начале августа у призывной комиссии не будет повода для отсрочки. Все индивидуально. Все зависит от призывной комиссии.

Чиновники отметили, что в большинстве своем недавние ученики школ не пользовались отсрочками ранее, так что могут спокойно ею воспользоваться, став первокурсниками, и доучиться до получения диплома. Потом уже права на отсрочку они не получат. Просто потому, что она использована.

Ясность внес Игорь Мартынов, «депутат» «палаты представителей», отметив, что закон сохраняет права школьников.

— Смотрите, молодому человеку 17 лет, окончив школу, он сдает ЦТ, подает документы в учебное заведение (без разницы какое). Его приказом ректора или директора зачислили, после он несет справку, что является студентом первого курса, в военный комиссариат. Если раньше парень не пользовал отсрочку, то может спокойно учиться дальше.

Животрепещущ вопрос с магистрантами.

— Конкурс в этом году был умеренный, хотя на некоторые специальности повыше, — отметил Сергей Касперович, начальник главного управления профобразования Минобразования. — Выпускник вуза уже поступил, он уже находится в статусе студента второй ступени. Соответственно, правило одноразовости отсрочки, очевидно, не действует. В таком случае парень имеет право на академический отпуск для прохождения службы.