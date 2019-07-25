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В центре Минске гаишники остановили машину с бело-красно-белым флагом

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  • 25.07.2019, 13:39
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Снимок Змитра Касперовича

Очевидец говорит, что, пока с водителем разбирались, к автомобилю подбежал человек в штатском и украл национальный флаг.

25 июля около 11:10 по проспекту Независимости в Минске ехал красный автомобиль Dodge Caravan с развёрнутым бело-красно-белым флагом. Когда машина подъезжала к Мингорисполкому, её заметили гаишники, передает Еврорадио.

"Два автомобиля ГАИ отогнали машину на улицу Ленинградскую, — рассказывает очевидец. — Водителя вывели и посадили в гаишную машину. Флаг продолжал висеть. В какой-то момент к авто подбежал какой-то человек в штатском, отодрал этот флаг и очень быстро сбежал".

Очевидец говорит, что кроме гаишников возле машины собралось много "людей в штатском".


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