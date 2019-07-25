В Чешском Брно деревья оснастили датчиками, чтобы вовремя их поливать 25.07.2019, 13:43

Датчики расположены в почве неподалеку от корней деревьев, они измеряют не только влажность почвы, но и температуру.

В чешском городе Брно все деревья оснастили датчиками, которые показывают, достаточно ли дереву влаги или его необходимо полить. Это совместный проект городских властей и университета Менделя в Брно, пишет сайт euro-pulse.ru.

Датчики расположены в почве неподалеку от корней деревьев, они измеряют не только влажность почвы, но и температуру. Ученые изучают, как состояние почвы влияет на рост деревьев, а городские власти используют эти данные для улучшения ухода за деревьями, особенно во время жары.

А к концу лета эти данные станут доступны не только специалистам, но и всем желающим. Показатели датчиков дополнят карту городских деревьев Zalejme. Сейчас на сайте есть информация о количестве деревьев в Брно, об их породе и возрасте.