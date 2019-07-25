Диетолог назвала морепродукты, полезные для оздоровления и похудения 25.07.2019, 13:46

В мясе этих морепродуктов содержится множество витаминов.

Диетолог советует употреблять в пищу такие морепродукты, как морские гребешки, улитки, мясо осьминогов, раки. Их вещества укрепляют здоровье и полезны для похудения, пишет healthinfo.ua.

Морской гребешок. По словам московского диетолога Елены Соломатиной, морской гребешок является сильным антиоксидантом, то есть, вещество, способным нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов, повреждающих целостность клеток в организме. В мясе морского гребешка содержатся витамины В, В1, В2, В12, медь, кобальт и марганец, а также высокие уровни тиамина - вещества, необходимого для активного обмена веществ, который так важен для похудения.

Морская улитка. Ее оздоровляющее действие связано с большим количеством магния – употребление этого морепродукта помогает бороться со стрессом, заметила диетолог.

Мясо осьминога. При его употреблении, заметила Елена Соломатина, можно рассчитывать на улучшение обмена веществ, укрепление опорно-двигательный аппарата. Этому способствует высокая концентрация микроэлементов, йода, фтора, минеральных солей, витаминов группы В.

Раки. Их мясо практически не содержит жира, оно является богатейшим источником белка – это эталонный образец диетических продуктов, с успехом используемых для похудения, сообщила диетолог.