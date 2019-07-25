Рубикон Алексей Мельников

25.07.2019, 13:54

Алексей Мельников

Буря поднимается над Россией.

Вчера ночью они перешли Рубикон, сняли маски, бросили России вызов, обернулись к ней торжествующим хряком.

Врезали стране кулаком по лицу – арестами, ночными обысками у кандидатов в депутаты Москвы, допросами, открытием уголовного дела за гарантированное Конституцией право свободы мирных собраний.

Вместо наказания виновных за снятие кандидатов с выборов в Москве, за отказ в регистрации кандидатов в Петербурге, руководством страны организована атака на защитников права, свободы, достоинства.

Это происходит на фоне не просто падения уровня жизни основной части населения страны и разочарования в перспективах, но растущего убеждения, что существующий социальный и политический порядок несправедлив, нуждается в коренной реформе. Этот запрос и отражают снятые с выборов кандидаты. Их регистрация, отказ от кражи голосов на выборах могли бы послужить начальной точкой мирных, правовых перемен.

Но у выпускников академий ФСБ свой взгляд на страну. Мудрено ли, когда путинские охранники, еще не так давно бегавшие за ним с пулеметами, теперь назначены губернаторами и министрами.

Сверху дается сигнал людям – ваших кандидатов во власть мы на выборы не будем пускать. Объединяйтесь против нас. Сделайте так, чтобы против нас вышли миллионы. Чтобы наши росгвардии, следователи, полиция растворились в этом человеческом обездоленном море, ничего не смогли с ним сделать.

Живущие ныне поколения получают наглядный урок истории «России, которую мы потеряли». Так же, как нынешняя верхушка, Александр III и Николай II не смотрели вперед, не понимали, к чему идет дело, опирались на полицию, подавляли силой, упускали время. В итоге дело пришло к революции. Краху. Падению. Плохо стало большинству, оно проиграло. Выиграла лишь группа красных негодяев.

Упоение Путина и его подчиненных силой, не испугает страну, не остановят ее пробуждение. Когда ты беден, бесправен и это безнадежно, терять нечего. Отказ решать проблему бесправия и бедности, желание силой заткнуть рот представителям граждан, только разозлят людей, углубит отчуждение граждан от властей, их уверенность, что разговор идет на разных языках.

Буря поднимается над страной.

Алексей Мельников, livejournal.com