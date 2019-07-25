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Украина задержала танкер, которым Россия блокировала корабли возле Керчи

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  • 25.07.2019, 14:14
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Иллюстрационное фото

(обновлено) В порт Измаил под флагом РФ зашел танкер «NIKA SPIRIT».

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, сообщает "Украинская правда".

Прямая речь: "24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ІМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицировано как уже известный танкер" NEYMA ", который был использован для перекрытия Керченского пролива".

"Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте".

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности к блокированию кораблей россияне изменили танкеру "NEYMA" название на "NIKA SPIRIT".

История вопроса:

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".

Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.


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