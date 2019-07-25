В Мингорисполкоме предложили ввести школьный курс «Семьеведения» 6 25.07.2019, 14:17

Власти обеспокоились поздними браками.

Курс «Семьеведение» предлагается ввести в белорусских школах, сообщила журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает БелТА.

«Мы настойчиво выступаем за то, чтобы этот курс был в наших учебных заведениях, поскольку поздние браки и позднее рождение детей, количество разводов — все это говорит о том, что мы в этом плане недотягиваем», — сказала Жанна Романович.

Как считает председатель комитета, одних мер материального стимулирования уже недостаточно. А введение курса «способно позитивно повлиять на демографическую ситуацию».

Жанна Романович в целом отметила важность осознанного не только материнства, но и отцовства.