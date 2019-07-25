Что дальше?

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  • Юрий Самодуров
  • 25.07.2019, 14:26
  • 1,014
Юрий Самодуров
Фото: rfe/rl

Администрация Путина ощетинилась.

Вчера 24 июля полиция и суды осуществили превентивные задержания и аресты на 30 суток Алексея Навального и Марка Гальперина за призывы к выходу к мэрии 27 июля на мирную акцию гражданского несогласия. Прошли обыски у некоторых оппозиционных кандидатов в депутаты, которым отказано в допуске на выборы, в частности, у Гудкова.

Вызваны на допросы другие оппозиционные кандидаты в депутаты. Арестован на 8 суток ведущий и один из организаторов митинга 20 июля на проспекте Сахарова. Очевидно, что 27 июля полиция и суды планируют и пойдут на разгон и массовые задержания граждан у мэрии и на Тверской улице.

Полагаю, что власти напрасно надеются силой и арестами задавить кампанию мирного гражданского несогласия с наглым отказом в допуске на выборы в Мосгордуму собравших подписи оппозиционных кандидатов в депутаты — Галяминой, Гудкова, Жданова, Митрохина, Русаковой, Соболь, Янаускаса, Яшина.

Кампания гражданского несогласия москвичей с отказом в допуске на выборы названных выше кандидатов будет продолжаться несмотря на задержания и аресты. Но как сделать ее более массовой? Каков план проведения кампании гражданского несогласия в августе ?

Считаю, что необходимо добиваться не только допуска на выборы 8 сентября всех кандидатов в Мосгордуму, которые собрали требуемое число подписей , но и проверки подписей и снятия с выборов фальшивых самовыдвиженцев — всех членов партии Единая Россия и партии-спойлера «Коммунисты России», которые были обязаны собрать подписи за свое выдвижение, но этого не сделали, а подписи им нарисовали в управах, о чем открыто говорят и пишут в СМИ.

Только выполнение этих двух условий делает выборы легитимными и честными, а не получестными. И только тогда новый состав Мосгордумы будет легитимным.

Администрация президента ощетинилась. Собянин ощетинился. Пафмилова ощетинилась. Горбунов ощетинился. МВД ощетинилось. Все ощетинились, чтобы не допустить честных выборов в Мосгордуму…

Власти показали, что страшно боятся людей требующих хотя бы получестных выборов.

Тем более власти боятся массового требования честных выборов… Значит нужно их требовать и начать кампанию за их проведение!

Юрий Самодуров, «Эхо Москвы»


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