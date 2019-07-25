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Украина освободила экипаж задержанного российского танкера

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  • 25.07.2019, 17:55
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Моряки через Молдову вернутся в Россию.

Экипаж задержанного на Украине российского танкера "Ника Спирит" возвращается домой. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Киеве Дениса Голенко.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что десять россиян с борта танкера Neyma отпущены без предъявления обвинений.

"Москалькова провела телефонный разговор со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая сообщила, что десяти членам экипажа - российским гражданам - не было предъявлено обвинений. Их сейчас сажают на автобус, который проследует на территорию Молдовы, а оттуда они вылетят в Москву", - сообщили в пресс-службе омбудсмена РФ.

Как сообщал журналист Юрий Бутусов, экипаж был допрошен и устанавливалась его причастность к захвату украинских моряков. Оказалось, накануне выхода из Керчи в Измаил, экипаж танкера поменяли. Все эти моряки - новые люди. Данных об их причастности к нападению на украинских моряков в Керченском проливе нет.


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