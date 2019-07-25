Об адвокатах замолвите слово 10 Михаил Пастухов

25.07.2019, 15:08

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Михаил Пастухов

Белорусские адвокаты находятся под плотным контролем Министерства юстиции и его территориальных структур.

В отношении заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов Веры Орешко возбуждены два уголовных дела. Такого давно у нас не было. Что случилось? В чем подозревают адвоката? Что не так в белорусской адвокатуре?

Некоторые факты

Из интернета известно, что Вера Орешко занимается адвокатской деятельностью больше 20 лет. Специализируется на рассмотрении сложных гражданских дел, а также уголовных дел экономической направленности. Она, в частности, защищала бывшего заместителя председателя «Беларусбанка» Геннадия Господарика, который обвинялся в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями и был осужден на семь с половиной лет лишения свободы.

Вера Орешко является одним из адвокатов по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрея Головача. Это дело было начато в мае 2015 года сотрудниками ГУБОПиК МВД Беларуси. Головача обвинили в получении взятки в 180 тысяч рублей, и он был осужден на 8 лет лишения свободы. Однако после подачи жалобы приговор суда был отменен Мингорсудом. В новом судебном заседании 5 февраля 2018 года Головач был оправдан и освобожден. Но радость его была недолгой. Сотрудники ГУБОПиК снова задержали Головача по другим эпизодам взяток и опять поместили под стражу.

29 мая начался новый судебный процесс над бывшим главным инженером МЗКТ. В общей сложности он провел в следственном изоляторе более четырех лет. Свою вину обвиняемый не признает и отрицает получение взяток.

В таких условиях сотрудники ГУБОПиК возбуждают два уголовных дела в отношении адвоката В.Орешко. Одно — по ст.407 УК («Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания»), другое — по ст.295 УК («Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»). По месту жительства адвоката находят пистолет «Walter» образца 1938 года со сплюснутым стволом.

Случайное совпадение или преднамеренная акция органов милиции? Ответ станет известен скоро, поскольку основаниями возбуждения этих дел заинтересовалась Белорусская республиканская коллегия адвокатов и Генеральная прокуратура Беларуси.

Адвокат — защитник или слуга?

По данным Министерства юстиции, на 1 января 2019 года осуществляли адвокатскую деятельность 2115 адвокатов. Они объединяются в 161 юридическую консультацию и 77 адвокатских бюро. 328 адвокатов работают индивидуально. При этом все адвокаты состоят в территориальных консультациях адвокатов и отчисляют на их содержание фиксированные взносы.

Основным актом, который регулирует деятельность адвокатуры, является закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» от 30 декабря 2011 года (с изменениями и дополнениями от 11 июля 2017 года).

Согласно ст.1 закона, адвокатская деятельность — это юридическая помощь, оказываемая адвокатами в порядке, предусмотренном законом, физическим лицам, юридическим лицам, а также государству в целях осуществления и защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

Несмотря на правильные положения закона, белорусские адвокаты находятся под плотным контролем Министерства юстиции и его территориальных структур. К такому выводу пришли авторы доклада «Беларусь: контроль над адвокатами ставит под угрозу права человека», который был представлен 29 июня в Минске правозащитным центром «Весна», Парижской коллегией адвокатов и Международной федерацией за права человека. В докладе утверждается, что «...влияние исполнительной власти на коллегии адвокатов на всех уровнях усиливается, а адвокаты живут в атмосфере страха».

По словам бывшего адвоката Тамары Сидоренко, которая в 2011 году защищала интересы экс-кандидатов в президенты Владимира Некляева и Алеся Михалевича, адвокаты сегодня вынуждены «включать самоцензуру», чтобы не попасть под критику правоохранительных органов и не лишиться лицензии.

Адвокат Марина Ковалевская, которой был запрещен выезд из Беларуси по причине «уклонения от мероприятий по призыву на воинскую службу» (при том, что она не является военнообязанной), в своем выступлении отметила, что до тех пор, пока лицензии на адвокатскую деятельность будет выдавать Министерство юстиции, говорить о профессиональной независимости преждевременно.

Я разделяю вышеизложенные мнения и считаю, что в настоящее время адвокаты не могут похвалиться своей независимостью. Они, к сожалению, вынуждены прислуживать органам расследования и судам, боятся обострять с ними отношения. В противном случае рискуют нарваться «на грубость».

Как освободить адвокатов?

Понятное дело, что сами адвокаты не смогут себя спасти, несмотря на юридическую квалификацию и умение убедительно говорить. Даже закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» им пришлось разрабатывать вместе с «кураторами» от исполнительной власти. Не случайно в нем появилось столько полномочий Министерства юстиции в сфере адвокатской деятельности.

Считаю, что в новых условиях надо ставить вопрос о реформировании всей системы судов и правоохранительных органов. Они все нуждаются в той или иной модернизации и освобождении от гнета исполнительной власти. Для этого их надо формировать на основе новых принципов. Так, судей лучше избирать, чем назначать. Прокуроров, следователей, работников милиции целесообразно отбирать по конкурсу.

Что касается адвокатов, то следует отменить лицензионный порядок допуска к адвокатской профессии и их последующую аттестацию. Достаточно успешно сдать квалификационный экзамен перед авторитетной комиссией. После этого адвокаты могут свободно создавать свои организации. Министерство юстиции должно иметь минимальные контрольные полномочия в отношении адвокатов.

Еще нам надо понизить расценки на адвокатские услуги, привязав их к средней зарплате по стране. Следует также расширить практику бесплатной помощи адвокатов. В регионах надо создать сеть дешевых юридических консультаций за счет дотаций из бюджета и иных источников.

Адвокаты должны стать доступными и надежными помощниками граждан, поскольку они призваны гарантировать право каждого на юридическую помощь (ст.62 Конституции). Их должно быть как можно больше, чтобы они конкурировали между собой. Именно из адвокатского сообщества следовало бы отбирать кадры на престижные юридические должности (судей, прокуроров, следователей, экспертов).

По секрету скажу, что я сам хотел бы поработать адвокатом. Однако сейчас, при всех моих регалиях, я не смогу стать адвокатом, а если и стану, то сразу же потеряю лицензию. Поэтому я мечтаю о лучших временах, когда адвокат станет тем настоящим человеком, приходящим на помощь всем попавшим в сложную ситуацию.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»