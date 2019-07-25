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Умер президент Туниса Эс-Себси

  • 25.07.2019, 14:58
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Ему было 92 года.

В Тунисе после продолжительной болезни умер президент страны Беджи Каид Эс-Себси, пишет «Новое время».

Как отмечается, 92-летний глава республики скончался в четверг утром, 25 июля, в военном госпитале.

В то же время, от чего именно умер Эс-Себси, не уточняется.

Напомним, президент Туниса был госпитализирован в результате неуказанной «серьезной болезни» 27 июня.

Эс-Себси занимал должность главы государства с 2014 года, а до этого был премьер-министром.


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