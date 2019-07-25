«В день получаю 80 рублей» 10 25.07.2019, 14:52

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Белорусские студентки рассказали, где они зарабатывают летом.

Стипендия для студента — это легкая похвала за то, что он поступил на бюджет. Средней суммы хватает в основном на оплату общаги, интернета и пачку макарон. И это в лучшем случае. Но жить жизнь тоже нужно, потому молодые и дерзкие вместо каникул идут на работу. Впрочем, есть и те, для кого стипендия — это запредельная мечта: некоторые платники вынужденно отвергают отдых и собирают деньги на учебу. И есть другие, кому просто хочется иметь свободную сумму для себя. Поговорили со студентками наших вузов об их летних заработках и тратах, onliner.by.

Ольга. БГМУ, фармфак, 4-й курс

— Вообще, у меня есть два направления работы. Во-первых, я торгую разными мелочами: коктейлями, попкорном, игрушками, шариками. Все происходит так: мы с компанией едем, например, в Молодечно и продаем там целый день. На больших праздниках процесс идет очень хорошо — минимально в день получаешь 30 рублей. А бывает, я только на одних шариках зарабатываю 1500 рублей в кассу. 10% от этого всегда идет мне. В итоге чистыми выходит около 150 рублей. На обычных мероприятиях меньше — около 100. У меня есть и другое направление — моделинг.

Снимаюсь я в основном для рекламы — там платят от 20 до 100 рублей. Но здесь как повезет: если попросят, тогда иду фоткаться, работа не постоянная. За лето могу заработать около 500 долларов, это вполне нормально. Родители, правда, тоже финансово помогают, они же оплачивают учебу. Я зарабатываю на собственные расходы: покупаю одежду, косметику, что-то откладываю на путешествия. Вот в прошлом году заработала на поездку в Вильнюс и Польшу, а в этом планирую поехать в Германию.

Алеся. БГУ, филфак, 2-й курс

— Сразу скажу, что учусь я на бюджете, так что загоны насчет учебы отпадают. Если говорить кратко, работаю сама на себя, официально никуда не устроена. Делаю девочкам брови. Все началось в 10-м классе: знакомая научила меня этим заниматься — и я начала как-то двигаться. Потом из родного города я переехала в Минск, теперь работаю в общежитии. Сначала все делала бесплатно ради рекламы: понимала, как устроено сарафанное радио. Потом клиенты подтянулись, начала трудиться за деньги. У студентов лишних средств нет — требовать большие суммы просто глупо, так что я ставила цену ниже той, за которую трудилась дома. Теперь у меня работа наконец-то прет. В целом за один раз получаю от 6 до 10 рублей. К тому же веду Telegram-канал и зарабатываю что-то от рекламы. Первые полгода мы трудились в ноль, теперь же все в порядке: один рекламный пост у нас стоит 70 долларов. В этом месяце я суммарно получила 900 рублей. Вообще, работа для меня — это повод быть независимой от финансов родителей. К тому же мне важно иметь возможность купить те вещи, которые я хочу.

Катя. БГМУ, фармфак, 2-й курс

— Я подрабатываю промоутером. Это разовый вариант, занимает все максимум два-три дня. Объявления я нахожу в социальных сетях на специальных страничках. Вот на прошлой неделе я была на сборах, со всех стран к нам приезжали люди. Нужны были ребята, которые им будут помогать. В итоге я просто показывала, куда идти и что делать. Еще распечатывала фотографии из Instagram. Рабочий день у нас вообще огромный: начинается в 6:30, заканчивается в 23:00 — и так три дня подряд. Это бывает тяжело, но когда работаешь с иностранцами и у тебя много живого общения, перестаешь жаловаться. В общем, я работаю около 12 дней в месяц. Оплата в такой работе всегда почасовая — обычно это пять рублей. В первый день я уже получила 80 рублей, за три дня сумма подбирается к 200 рублям. Моя стипендия — сто рублей, так что такие дополнительные средства — нормальная сумма. Обычно моя подработка выпадает на вечер пятницы или выходные, поэтому я вполне могу все совмещать с учебой. Сейчас же я хочу поездить по друзьям в городах, так что деньги в основном на эти планы и пойдут. Ну и платьишки я тоже хочу купить.

Влада. БГУ, факультет журналистики, 4-й курс

— Сейчас я прохожу практику по специальности в газете, но в редакции нахожусь не каждый день. Потому и решила найти подработку. Вот пошла в промоутеры. Вообще, это сейчас модная и распространенная тема. Обычно я нахожусь на стойке, раскладываю продукцию и рассказываю о ней. В среднем все это занимает четыре часа, так что в день стабильно получаю около 20 рублей. Да, постоянно стоять и говорить трудно, зато в карман падает какая-то копеечка. Проблема в том, что это непостоянная работа. У тебя может быть одна занятая неделя, а потом наступит затишье. Изначально я хотела подработать бариста, потому что они получают больше — в Минске зарплата доходит до 900 рублей. Но тогда нужно было бы заводить санитарную книжку — а это уже лишние 50 рублей расходов. К тому же совмещать практику и такую работу сложно. А если идти в промоутеры, ты тратишь всего четыре часа в день. Правда, и здесь есть минус: деньги приходят только через месяц-два. Но как есть — привыкаешь. Заработанную сумму я планирую потратить на отдых, как и большинство ребят.

Анна. МГЛУ, переводческий факультет, 2-й курс

— У моего знакомого есть своя компания. Мы достаточно хорошо общаемся, так что меня без проблем взяли туда подработать на два месяца. Я загружаю каталоги акций и скидок розничных сетей в приложение, чтобы они были в электронном варианте. Это обычная работа на ставку: занятость — пять дней в неделю с девяти до шести. Мне вообще несложно: все знают, что я работаю совсем недавно, потому и нагрузка небольшая. Про зарплату распространяться не могу, но скажу, что мне ее хватает. Финансы распределяю так: половину я откладываю, половина идет на то, что я не могла купить в течение года — одежду, косметику, литературу. Вот недавно захотела пойти на растяжку — и спокойно заплатила за нее. Могу даже откладывать: заработок более чем достаточный. Когда буду учиться, продолжать не думаю: это вариант только на лето — работать нужно тогда, когда в этом есть необходимость.