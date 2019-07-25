Власти Италии обещают снизить налоги на 10 миллиардов евро 5 25.07.2019, 15:15

В первую очередь, реформа затронет семьи со средним доходом.

Правительство Италии подготовило налоговую реформу, которая в 2020 году должна будет снизить налоговое бремя населения на общую сумму до 10 миллиардов евро. Об этом сообщает в четверг, 25 июля, итальянская газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини, сообщает "Немецкая волна".

По словам Сальвини, в первую очередь, налоговые послабления коснутся семей со средним заработком, а также работников с доходом до 100 тысяч евро. Кроме прочего, реформа предполагает комбинацию мер по введению фиксированной налоговой ставки и по сокращению разницы между начисленной и выданной зарплатой.