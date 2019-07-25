Бывший председатель колхоза - Лукашенко: Фермеры за пять лет вытеснят государственные хозяйства 13 25.07.2019, 15:15

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Что не так с уборочной кампанией в белорусском сельском хозяйстве.

23 июля Александр Лукашенко провел селекторное совещание, на котором поставил задачу собрать во время уборочной кампании 8,672 млн т зерновых и зернобобовых.

«Этот план должен быть железобетонно выполнен», – заявил Лукашенко.

Лукашенко также раздал поручения: премьер-министру – обеспечить хозяйства топливом, руководителю МВД – следить за порядком.

Udf.by поинтересовался у экспертов, помогут ли указания главы государства добиться желаемых успехов.

«Топлива много, зерна много – каждый хочет украсть»

Бывший председатель колхоза из Столбцовского района Николай Лысенков в комментарии отметил, что команды сверху могут обернуться негативными последствиями.

«Эти железобетонные указания по планам, которые не выполняются, потом приводят к тому, что людей снимают с работы. Кадров и так на селе не хватает, а мы еще людей по шапке бьем. Почему-то в Германии, где такая же рискованная зона земледелия, и урожай всегда есть, и без Госконтроля все убирается и ничего на полях не гибнет. А у нас показуху устраивают», – сказал Лысенков.

Он обратил внимание на слова Лукашенко не заниматься приписками.

«Так ведь озвученными планами он вынуждает ими заниматься. У нас в стране в 2000-х приписки по зерну и по молоку были поголовно. 10 миллионов тонн зерна в Беларуси можно получить, но при теперешней системе колхозов мы никогда не выйдет на эту цифру. Создайте равные условия для частного бизнеса и государственного – через 5 лет частник вытеснит колхозы, и Лукашенко не надо будет думать, как провести посевную и где взять деньги на уборочную. Частник сам себе спланирует и 10 милионов зерна намолотит. И будет его экспортировать», – считает бывший председатель колхоза.

Указание Лукашенко министру внутренних дел следить за порядком во время уборочной Лысенков воспринял в некотором смысле с пониманием.

«Понимаете, у нас все государственное – значит, ничье. Топлива много, зерна много – каждый хочет украсть. Будет хозяин – он сам у себе красть не будет. Вот я сейчас нахожусь на комбинате хлебопродуктов – вижу, что стоит машина охраны, минимум два человека дежурят. А им и зарплату нужно заплатить, и топливо выделить. Представляете, сколько ресурсов нужно, чтобы следить за каждым колхозом и комбинатом?» – отметил Лысенков.

Бывший председатель колхоза из Столбцовского района в целом дает неутешительную оценку белорусскому сельскому хозяйству:

«Система у нас такая сложная, что ее нужно контролировать. На земле нет хозяев – один только есть хозяин, который в Минске сидит, ездит и все контролирует. А нужно чтобы на селе был не один хозяин, а тысячи».

«Самый надежный способ повышения урожая – приписки»

Бывший председатель колхоза из Шкловского района, кандидат экономических наук Петр Мигурский в комментарии назвал ненормальной ситуацию с селекторными совещаниями по поводу уборочной кампаниями в нынешнем виде.

«Предприятие само должно быть заинтересовано в максимальном урожае. Устраивать посмешище с руководителями хозяйств, районных и областных структур – это по меньшей мере неправильно. Было совещание или не было – намолотят столько зерна, сколько его находится на полях. То, что Лукашенко топнул ножкой, может только для отдельных руководителей быть стимулом к более активной работе», – считает Мигурский.

Задачу собрать во время уборочной кампании 8,672 млн т зерновых и зернобобовых он считает «неподъемной» при нынешней организации управления сельским хозяйством. В прошлом году, кстати, намолотили существенно меньше – 6,2 млн т.

«Мне непонятно, на чем базируется этот план. Площади особо не расширили, минеральных удобрений сильно больше не внесли, задачу ставят так словно не было засухи. Поэтому не рискнул бы говорить, что урожай вырос. Но известно, что самый надежный способ повышения урожая – приписки», – сказал кандидат экономических наук.

А вот указания Лукашенко следить за порядком, по его мнению, при уборочной «очень помогают».

«У нас такая уродливая система хозяйствования, что без помощи сверху она практически не работает. Решить проблемы с топливом и воровством могут только сторонние структуры. Но была бы нормальная система хозяйствования, такого бы, конечно, не было», – отметил Мигурский.