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Зеленский провел первую официальную встречу с фракцией «Слуга народа»

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  • 25.07.2019, 15:25
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Представитель фракции заявила, что новая Верховная Рада станет исторической.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с депутатами фракции "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата, которая находится на 95-м месте в списке "Слуги народа" Лизы Богуцкой в Facebook.

По ее словам, это была первая официальная встреча фракции с президентом.

"Сегодня на Банковой состоялась первая встреча (в галстуках) фракции "Слуга народа" с президентом Зеленским. Впечатление от встречи у меня одно: эта Рада (вернее наша фракция) станет исторической", - заявила Богуцкая.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский встретился с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине. Президент проинформировал участников встречи о ситуации на Донбассе и последние шаги по разведению сил вокруг Станицы Луганской.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора.


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