Обнародовано видео задержания российского танкера СБУ 6 25.07.2019, 15:39

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Украинские правоохранители изъяли бортовые журналы, документацию, а также записи радиопереговоров россиян.

Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания в Измаиле российского танкера, который во время провокации РФ блокировал проход кораблей ВМС Украины через Керченский пролив, сообщает «Новое время».

Как отмечается, речь идет о судне NEYMA, которое вошло в украинский порт под названием NIKA SPIRIT.

Поднявшись на его борт, украинские правоохранители изъяли бортовые журналы и другую документацию, а также записи радиопереговоров, которые велись во время агрессии РФ в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в порту Измаила танкер NIKA SPIRIT под флагом РФ, блокировавший украинские военные корабли.