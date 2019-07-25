Профсоюз РЭП поделился своими успехами 1 25.07.2019, 15:38

Независимый профсоюз отреагировал на отчет провластных профсоюзов за полугодие.

Десятки подготовленных процессуальных документов, немалые суммы незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств – далеко не полные итоги работы профсоюзных юристов в области за 6 месяцев текущего года. Их озвучили на заседании президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов, пишет «Гомельская весна».

- При помощи профсоюзных юристов в Гомельской области в первом полугодии на работе восстановлены 6 незаконно уволенных сотрудников в Жлобинском, Буда-Кошелевском, Петриковском районах и в Гомеле, - приводит далее статистику официальный сайт провластных профсоюзов.

Здесь же сообщается: - оказывается с начала этого года правовые инспекторы области (их 13 человек) подготовили аж 67 процессуальных документов в судебные органы. Только в качестве представителей интересов работников в судебных инстанциях профсоюзные правовые инспекторы выступили по 10 делам, касающимся трудовых отношений. В результате этой работы в 1 полугодии текущего года работникам возвращено незаконно удержанных или не выплаченных 219 546 руб. 71 коп., в том числе в судебном порядке – 119 833 рубля 27 копеек.

В независимом профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Гомельском регионе работает один правовой инспектор труда. В профсоюзной и не только среде имя его достаточно известное, это Леонид Судаленко, который сравнил официальную статистику региональной ФПБ по защите социально-экономических прав со статистикой своего профсоюза.

Оказывается, работа инспектора труда независимого профсоюза в регионе на фоне работы 13-ти инспекторов провластных профсоюзов за первое полугодие 2019 года просто не может не впечатлять!

За полугодие 25 дел в судах, 163 730 рублей отсужденных либо возвращенных без суда денег людям наемного труда, около 240 юридических консультаций, ежедневные правовые приемы граждан. И это без учета той работы, которую профсоюзный юрист проводит например, в пользу тех, кого власть назвала «трудоспособными, не занятыми в экономике», в пользу постоянно проживающих в стране иностранных граждан, подлежащих высылкам и депортациям или просто тех, кого не хочет слышать власть.

Итак, в начале года постоянно действующая так называемая "тунеядская" комиссия в Брагине признала местного жителя, члена профсоюза РЭП Владимира Теремецкого "занятым" в экономике. Жалобу в комиссию готовил профсоюзный юрист РЭП Леонид Судаленко.

В начале года с помощью независимого профсоюза РЭП в Гомельском регионе областной суд отменил решение суда Буда-Кошелевского района о высылке из страны 40-летнего украинца, члена профсоюза РЭП Сергея Проценко.

Постоянно действующая так называемая "тунеядская" комиссия Советского района Гомеля признала местного жителя, члена профсоюза РЭП Андрея Кулицкого "занятым" в экономике, куда 42-х летний мужчина с помощью правового инспектора профсоюза РЭП Леонида Судаленко обратился с жалобой.

На фабрике «Белорусьнефть-Особино» не досчитались 17 тонн птицы. Руководство пробовало повесить недостачу на рабочих, однако после их обращения к правовому инспектору профсоюза РЭП Леонида Судаленко претензии к рабочим были сняты.

В Гомеле так называемая тунеядская комиссия приняла решение об освобождении не занятой в экономике домохозяйки Марии Тарасенко от оплаты коммунальных услуг по повышенным тарифам. Женщина вступила в профсоюз РЭП, ее интересы представлял правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Судебная коллегия Гомельского областного суда снизила размер ущерба с бывшей завскладом в пользу "Радамира" на 50 тысяч рублей, а также на 2,5 тысячи рублей в качестве возврата судебной госпошлины. Интересы кладовщицы представлял правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Суда Речицкого района частично удовлетворил исковые требования местного районного потребительского общества к двум продавщицам сельского магазина. Завмаг Мария Сивухо вступила для защиты своих прав в профсоюз РЭП и не прогадала. В то время, как с ее коллеги суд взыскал 100% предъявленной суммы недостачи, член профсоюза РЭП по решению суда должна уплатить на 50% меньше. Интересы ответчицы в суде представлял правовой инспектор труда профсоюза Леонид Судаленко.

С буровой компанией «Дельта» судится член профсоюза РЭП Евгений Недобуга, сын которого работал в «Дельте» и погиб на рабочем месте. Правовой инспектор труда профсоюза Леонид Судаленко представляет в суде Речицкого района интересы отца погибшего работника. Дело не окончено.

Независимый профсоюз РЭП помог работнику филиала «Мозырское монтажное управление ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1», члену профсоюза РЭП Виктору Рабенку через суд забрать не выплаченный при увольнении расчет свыше 3-х тыс. руб. Всего с учетом пени нерадивый работодатель согласился выплатить бывшему работнику 4154 рублей. Дело сопровождал правовой инспектор труда по Гомельской области Леонид Судаленко. В настоящее время в суде находится иск пострадавшего рабочего о взыскании морального вреда.

Фрезеровщица "Гомсельмаша", член профсоюза РЭП Валентина Анищенко обратилась в независимый профсоюз РЭП, так как на рабочем месте постоянно подвергается давлению со стороны коллег по цеху. С помощью профсоюзного юриста Леонида Судаленко подготовлено и размещено в сети Интернет видеообращение к руководству завода. Давление на работе прекращено.

Управляющую «Relax Сafe» в райцентре Петриков, члена независимого профсоюза РЭП Екатерину Новик наниматель уволил по статье за несоответствие. Правовой инспектор труда профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко подготовил исковое заявление в суд о незаконности ее увольнения с работы. Также в иске поставлен вопрос и о компенсации морального вреда.

Гомельская писательница Ника Ракитина исключена из базы данных граждан не занятых в экономике и не будет оплачивать коммунальные услуги по повышенным тарифам. Писательница обратилась за помощью в профсоюз РЭП к юристу Леониду Судаленко.

Суд Советского района Гомеля взыскал в пользу родителей погибшего в ОАО «Гомельский химический завод» спасателя моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Интересы отца погибшего на предприятии рабочего, члена профсоюза РЭП Ивана Романова в суде первой инстанции представлял правовой инспектор труда по Гомельской области Леонид Судаленко.

ОВД Гомельского райисполкома приняло решение о депортации из Беларуси гражданина Украины Владимира Ландаря. 65-ти летний мужчина проживал в Гомеле в доме родственника без регистрации, что и явилось формальным поводом для столь сурового административного взыскания. Профсоюзным юристом Леонидом Судаленко подготовлена жалоба в управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома, в потом в суд. Дело не окончено.

Так называемая тунеядская комиссия администрации Железнодорожного района Гомеля пригласила на заседание жителя областного центра Николая Пешко, где освободила его от отплаты за подогрев горячей воды по повышенному тарифу на предстоящий квартал. Юридическую помощь безработному оказывал правовой инспектор труда по Гомельской области Леонид Судаленко.

Суд Новобелицкого района Гомеля вынес решение о взыскании с ООО «Обещание жизни» в пользу уволенного фитнес-тренера, члена профсоюза РЭП Елены Михайловой невыплаченного при увольнении окончательного расчета. Всего набежало 1400 рублей. Интересы истицы в суде первой инстанции представлял правовой инспектор труда по Гомельской области Леонид Судаленко.

Суд Буда-Кошелевского района оставил без удовлетворения жалобу 38-летнего гражданина России, члена профсоюза РЭП Владимира Траутера, которого местные органы МВД высылают из страны на 5 лет «в интересах общественного порядка». Интересы высылаемого в суде по доверенности профсоюза РЭП представлял правовой инспектор Леонид Судаленко, с помощью которого решение суда первой инстанции обжаловано в Гомельском областном суде. Дело не окончено.

Житель Хойник, член профсоюза РЭП Сергей Резчик с помощью правового инспектора труда независимого профсоюза РЭП Леонида Судаленко обжаловал решение суда Хойникского района о высылке на 10 лет из страны в судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда. Дело не окончено.

Суд Добрушского района отменил два дисциплинарные взыскания, наложенные в ОАО "Калининский" на животновода, члена профсоюза РЭП Инну Гулевич. Суд также обязал нанимателя возвратить работнице не выплаченную материальную помощь к трудовому отпуску. Интересы работницы сельскохозяйственного предприятия в суде представлял правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

В офисе филиала МСУ №4 ОАО «Мостострой» в Гомеле независимый профсоюз РЭП с участием правового инспектора труда Леонида Судаленко и уволенного по статье за пьянку бетонщика, члена профсоюза РЭП Сергея Лапицкого провел переговоры с руководством организации. Стороны заключили мировое соглашение – рабочий уволен по соглашению сторон.

Как видим, география работы независимого профсоюза РЭП в регионе начинается с Гомеля и не заканчивается в Брагине, Буда-Кошелеве, Добруше, Мозыре, Речице, Петрикове и Хойниках.