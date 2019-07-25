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На Дмитрия Полиенко завели два новых уголовных дела

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  • 25.07.2019, 15:50
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Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Одно из них - за «оскорбление Шуневича».

Как сообщает «Новы час», об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказала общественная активистка Марина Косинерова, которая получила письмо от общественного активиста Дмитрия Полиенко.

«Возбудили 2 новых уголовных дела. По статье 341 за граффити в Куропатах. И 369 за оскорбление министра (бывшего) МВД Шуневича Игоря.

Здесь на Володарке буду еще стабильно полтора-два месяца. Всем привет», - пишет заключенный.

Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по «подозрению в совершении особо злостного хулиганства» (ст. 339 УК). Его обвиняют в том, что он якобы распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке.

5 апреля Полиенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо «злостное хулиганство» (ч. 3 ст. 339 УК), «осквернение сооружений» и «порча имущества» (ст. 341) и «разжигание социальной вражды» (ч. 1 ст. 130).

Обвинение по ст. 341 УК Полиенко предъявлено за нанесение граффити на здание на улице Охотской. Фигурантами этого дела кроме Полиенко являются Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева. 2 июля Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела Дмитрия Полиенко завершено и оно передана в прокуратуру для направления в суд.

Но 16 июля стало известно, что прокуратура г. Минска вернула в Заводской районный отдел Следственного комитета дело Дмитрия Полиенко для проведения дополнительного предварительного расследования в соответствии со статьей 264 Уголовно-процессуального кодекса.

Результатом этого стали две новых уголовных статьи.


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