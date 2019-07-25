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В России Любовь Соболь окончательно сняли с выборов в Мосгордуму

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  • 25.07.2019, 16:04
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Оппозиционный политик продолжает голодовку.

В России рабочая группа московского городского избиркома отклонила жалобу Любови Соболь на отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Сама Соболь решение считает незаконным, в связи с чем объявила, что продолжит голодовку уже в здании избиркома, сообщает BBC.

Отказ в регистрации связан с тем, что избирком при проверке подписей избирателей, собранных кандидатом в свою поддержку, признал существенную часть недействительной. Сама Соболь настаивает, что процесс проверки сорвался из-за намеренного выбраковывания настоящих подписей, а также из-за ошибок в документах, допущенных самими проверяющими.

"У меня есть независимая экспертиза, по которой меня прямо сейчас должны были восстановить в качестве кандидата Мосгордумы. Не считая других доказательств", - написала она у себя в "Твиттере".

Соболь также отметила, что останется в здании московского избиркома и продолжит голодовку. Она требует новой встречи с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой и готова лично передать ей независимую почерковедческую экспертизу.


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