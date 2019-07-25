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Какой будет погода на выходных

  • 25.07.2019, 16:08

Прогноз погоды по Беларуси на 26 - 28 июля.

26 июля погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, пишет Гидромет. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, восточный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+17°С, максимальная днем +21..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

27 июля погоду будут определять теплые неустойчивые воздушные массы. Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +23..+28°С.

28 июля скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Облачность будет переменной. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +24..+30°С.


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