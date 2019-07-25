Богдан Яременко: Зеленский сказал, что у него не дрогнет рука еще раз распустить Раду 25.07.2019, 16:18

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Богдан Яременко

Украинский политик рассказал о встрече с президентом страны.

Об этом Богдан Яременко, победивший на выборах в Верховную Раду Украины на 215 округе от партии “Слуга народа”, рассказал в "Фейсбуке".

"Я на Банковой, где уже давно не был. Сейчас с радостью узнал, что сюда можно пройти без каких-либо препятствий. Была встреча с фракцией "Слуги народа" – очень многочисленной и большой – практически в полном составе. Выступал президент, Богдан, Баканов, Шефир, Разумков. Месседжи были очень простые и доступные.

Судя по всему, президент и его ближайшее окружение хотели обратить внимание, напомнить, подчеркнуть и вбить в голову простую мысль: мы должны оставаться людьми, на нас большая ответственность и вся полнота власти. Поэтому воровать нельзя. Если раньше кто-то мог прикрываться "попередниками" или коалициями, то у нас такой возможности нет. Об этом говорилось в разных формах – и с шутками, и серьезно. И это повторяли неоднократно.

Очевидно, чтобы продемонстрировать серьезность сказанного, президент сказал даже такую вещь: если разговоры о коррупционности депутатов его фракции станут массовыми, у него не дрогнет рука распустить парламент. Чтобы туда зашли другие люди. Даже если это будут те, кто проиграл на нынешних выборах.

Мне нравится эта принципиальность. И такие месседжи несложно запомнить: будьте людьми, не воруйте, на вас большая ответственность, начинаем работать!

Возможности поставить вопрос не было. Разговор прошел в одностороннем порядке. Но президент с командой присоединятся к нам на каком-то этапе обучения в Трускавце. Надеемся, такие диалоги депутатов с фактически основателем и лидером партии будут постоянными", - поделился впечатлениями от встречи Богдан Яременко.