«Закон об отсрочках» даст армии осенью около трех тысяч человек 5 25.07.2019, 16:21

Когда закон вступит в силу, его действие распространится и на тех, кто поступил в вуз в этом году.

Осенний призыв после того, как «закон об отсрочках» вступит в силу, увеличится на 2,5-3 тысячи человек, весенний - до 1,5 тысячи. Такие цифры назвал начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных cил Александр Шкиренко, передает Еврорадио.

"Цифры прогнозные, потому что состояние здоровья с каждым годом у людей ухудшается, возникают другие отсрочки. Первый призыв, проведенный по закону, который вступит в силу, покажет", - уточнил Шкирeнкo.

Военные напоминают, что закон предусматривает сохранение предоставленных ранее отсрочек. То есть, если юноша поступил в институт в прошлом году, он может доучиться и получить диплом. Когда закон вступит в силу, его действие распространится и на тех, кто поступил в вуз в этом году. Тогда молодые люди смогут либо воспользоваться отсрочкой от армии, либо взять отпуск для прохождения службы.