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Пес помог мужчине выиграть крупный джекпот

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  • 25.07.2019, 16:34

Счастливчик утверждает, что выиграл в лотерею благодаря собаке породы ши-тцу.

Мужчина по имени Мойсес Дуарте из американского города Хендерсон, штат Северная Каролина, выиграл крупную сумму в лотерею благодаря своему псу, пишет segodnya.ua.

Как пишет издание, житель США в субботу, 20 июля, завозил пса породы ши-тцу к сестре в город Дарем и забежал в магазин Buy Quick Food Mart. Там мужчина купил лотерейный билет Red Hot Million за 10 долларов, который принес ему выигрыш в миллион долларов.

Счастливчик утверждает, что сорвал в лотерею джекпот благодаря собаке, которая принесла ему удачу. "Когда я увидел сумму денежного приза, я не мог поверить своим глазам, – признался американец. – Я бы и не купил лотерейный билет, если бы не повез пса к сестре", – заключил Мойсес Дуарте.


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