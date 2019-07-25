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Брестчанин Сергей Вакуленко объявил о начале сухой голодовки

  • 25.07.2019, 16:41
Сергея Вакуленко

Его уволили за то, что поднимал неудобные для начальства вопросы.

У жителя Бреста Сергея Вакуленко из-за его активной гражданской позиции возникли проблемы на работе. Руководство СП "Дельфа-Буг" решило избавиться от слишком "умного" работника, который не только за себя поднимал неудобные вопросы, но и помогал отстаивать нарушенные права коллег, пишет правозащитный центр «Весна».

Сначала он попал под сокращение, которое сумел оспорить, однако 1 июля с ним не продлили трудовой контракт.

В суде, куда обратился Вакуленко с рабочим спором, посоветовали подать жалобу в инспекцию по труду, а там сослались на тот же самый суд.

Тогда Сергей Вакуленко принял решение с 25 июля начать сухую голодовку.

Активист и правозащитник Сергей Вакуленко известен тем, что принимал участие во многих избирательных кампаниях на Брестчине, возглавлял инициативную группу известного брестского блогера Сергея Петрухина.


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