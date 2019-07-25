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Борис Джонсон: Великобритания готова к Brexit без соглашения с ЕС

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  • 25.07.2019, 16:39
Борис Джонсон

Новый премьер-министр заявил, что Лондон готов к жесткому сценарию.

Великобритания готова выйти из Европейского Союза без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности. Об этом заявил новый премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, сообщает «Громадьске» со ссылкой на BBC.

«Я надеюсь, что ЕС передумает и не станет отказываться от внесения каких-либо изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Если они не передумают, нам, конечно, придется выйти из ЕС без соглашения по статье 50», — сказал Джонсон. Он отметил, что основной причиной, по которой британский парламент не поддержал соглашение, заключенное предыдущим премьером Терезой Мэй с Брюсселем, был «запасной план» по ирландской границе.


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