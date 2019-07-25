Первый замглавы МАРТ - о магазинах секонд-хенд: Я и сам туда захожу 25.07.2019, 16:53

Запретят ли секонд-хенд в интернете?

25 июля первый замглавы Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур Карпович ответил на самые актуальные вопросы о торговле и монополии в Беларуси, пишет kp.by.

Почему белорусские яблоки стоят дороже польских?

- Возможно, польское яблоко урожая прошлого года, может быть, позапрошлого - они обливаются воском в специальных хранилищах. Мы в прошлом году детально разбирались с этим: действительно, польское яблоко продавалось прошлого года, когда у нас уже были свежие. Поэтому они и дешевле. Мне не нравятся импортные яблоки, которые облиты воском. Я люблю есть наши, которые стоят 2 - 2,5 рубля. Я знаю, что червяк будет есть его с удовольствием, а польское не будет. По 2 рубля за килограмм яблок умножьте на 30 дней… Это не так много. Я знаю, как живут люди, у меня самого многодетная семья, я тоже хожу каждый день по магазинам и смотрю скидки. И на сахар я сам подхожу и смотрю цены: где-то 1,54, а где-то и 1,2 рубля. Я такой же потребитель, как и вы, - говорит Артур Карпович.

Напомним, прошлой осенью отечественных яблок на полках магазинов было не сыскать, хотя урожай был очень хорошим. И тогда МАРТ обязал магазины продавать больше белорусских плодов. Теперь министерство вернуло все как было: маленькие продмаги в сезон должны иметь в ассортименте минимум один сорт яблок (было два), а гипермаркеты - три сорта (было шесть).

Что будут делать с пустующими торговыми площадями в Минске?

Минск продолжает обрастать все новыми торговыми центрами, в то время как точки в уже готовых центрах не заполнены.

- Что делать с пустыми площадями, должны решать собственники, которые настроили торговых центров и не знают, что с ними делать. Пускай снижают арендные ставки, и к ним с удовольствием придут, в том числе отечественные производители. Все зависит от стоимости: если ты поставил 16 евро - к тебе никто не придет, если 2 евро - «Купалинка», «Свiтанак» и сеть «Радзивилловский» с удовольствием придут, - предлагает первый замминистра.

Российский сахар снова дешевле белорусского. Будут ли опять регулировать цены?

«Сахарная» история в стране началась в 2018 году, когда на прилавках магазинов появился дешевый сахарный песок из России. Белорусский стало невыгодно покупать, и Министерство антимонопольного регулирования и торговли на 90 дней ввело нижнюю планку цен на сахар - 1,5 рубля за килограмм с учетом НДС. К концу декабря его сняли. Сейчас история повторяется - российский сахар в некоторых магазинах снова дешевле отечественного.

- Не единожды вносилось в министерство предложение от «Белгоспищепрома». Я так понимаю, окончательная точка еще не поставлена, но должно быть взвешенное решение, особенно в период повышенного спроса от населения, в период заготовок, чтобы не создать ажиотаж, чтобы население не пострадало. На выходе пока такого решения нет, - объясняет чиновник.

Ограничат ли торговлю поношенной одежды в интернете?

С таким предложением выступил концерн «Беллегпром», у которого есть претензии и к качеству такой одежды, и к методам ведения бизнеса.

- «Беллегпром» предложил нам запретить реализацию товаров типа секонд-хенд через интернет-торговлю. Я, честно говоря, не думал, что это такая большая проблема. Я сам иногда захожу туда, посматриваю, что и как продается, иногда и покупаю что-то. Но когда мы провели общественное обсуждение этого проекта, в МАРТ посыпалось столько жалоб от малоимущих: «Да что ж вы творите!», «Нам это надо, мы же многодетные!..» Поэтому мы эту мысль о запрете интернет-торговли секонд-хендом сняли.

Правда ли, что в Минске установят 500 «табакерок»?

В Минске до конца 2019 года должны установить 500 специальных точек продажи табачных изделий. Многие жители против. Мол, вид у них так себе, а в регионах вообще их начали строить как попало, даже у больниц.

- Это не наша вотчина, а Мингорисполкома. Я бросил курить, и мне фиолетово, размещаются они где-то или нет, потому что я негативно отношусь к сигаретам, я и в магазинах их не приобретал. Ограничения есть - вблизи школ, поликлиник и спортивных учреждений их не будет, здесь можете не переживать, - заверяет Артур Карпович.