По всей Москве проходят пикеты в поддержку российских оппозиционеров 1 25.07.2019, 17:02

Фото: Дарья Барулина

Пикеты направлены на информирование жителей города о митинге 27 июля.

В столице России Москве возле 28 станций метро начались одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов на выборы в депутаты Мосгордумы. Об этом "Новой газете" сообщил волонтер кандидата Любови Соболь Алексей Миняйло.

На участие в акции записаны 233 человека, организаторы ожидают еще большего количества протестующих. Пикеты направлены на информирование жителей города о митинге 27 июля. Активисты планируют его провести при окончательном отказе в регистрации независимым кандидатам.

"Сегодня мы информируем москвичей об акции 27 июля, но ни в коем случае не призываем к участию в ней", – подчеркнул Миняйло.