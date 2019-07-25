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Раненый в Турции белорусский дипломат пришел в себя

  • 25.07.2019, 17:05
Фото: Burhan Ozbilici / AP

Операция прошла успешно.

Врачи больницы в Анкаре привели в сознание пострадавшего советника по административным вопросам посольства Беларуси Александра Поганшева, в которого вчера стрелял психически неуравновешенный полковник в отставке. К дипломату пустили супругу. Об этом tut.by рассказал посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.

— Операция прошла успешно, сотрудник находился в стабильном состоянии. Сегодня в обед его привели в сознание, и мы смогли организовать визит его супруги к нему. Ситуация, конечно, пока остается тяжелой, но врачи нас обнадеживают, мы рассчитываем, что с этого момента он будет выздоравливать, — сказал посол и добавил, что с сыном дипломата, который присутствовал в момент нападения, все благополучно, он находится с мамой.

Андрей Савиных рассказал, что в посольстве Беларуси в Анкаре Александр Поганшев работает три года. Они с нападавшим живут в одном многоквартирном доме, но назвать их соседями нельзя.

— Там один подъезд, но дом многоквартирный, они жили на разных этажах. Назвать соседом нападавшего нельзя, — сказал посол.

Савиных также призвал СМИ к сдержанности, поскольку не вся информация, публикующаяся в турецких медиа, соответствует действительности.

— Мы видим публикации, в том числе в белорусских СМИ: ситуация начинает обрастать домыслами, не имеющими отношения к реальности. Например, сестра преступника никогда не работала в белорусском посольстве. В этой связи я призываю всех к сдержанности и благоразумию в эту трудную для нас минуту. Мы работаем за рубежом, оказываемся в разных ситуациях и стараемся быть готовыми к любым событиям, это часть нашей дипломатической работы, — отметил посол.

Андрей Савиных поблагодарил турецкую сторону за всю оказываемую помощь.

— Хочу также отметить очень быструю и очень искреннюю реакцию турецких властей на всех уровнях, включая самый высокий. Они оказали нам всю возможную помощь в этой ситуации, — отметил Савиных.


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