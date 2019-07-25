Власти Роттердама запустят производство энергии из черствого хлеба 25.07.2019, 17:13

По всему городу установили 130 контейнеров для сбора черствого хлеба.

В Роттердаме (Нидерланды) теперь будет постоянно работать производство электроэнергии из черствого хлеба. По всему городу установили 130 контейнеров для сбора черствого хлеба, который потом перерабатывается для получения биогаза, пишет сайт euro-pulse.ru.

Пилотный проект BroodNodig запустили 3 года назад, это была частная инициатива, получившая поддержку мэрии. За это время организаторы собрали 125 тысяч килограммов хлеба – этого достаточно, чтобы целый год снабжать биогазом 50 квартир. А если это же количество хлеба использовать для производства электроэнергии, можно держать включенными 2 тысячи лампочек целый год.

Роттердам – не первый город в Нидерландах, где опробовали получение энергии из хлеба. В прошлом году такие же контейнеры для сбора черствого хлеба установили в Амстердаме.

По статистике Нидерландского центра изучения питания Voedingscentrum, на каждого жителя Нидерландов в год приходится 41 килограмм выброшенной еды, из них 22% — это хлеб и выпечка.

Помимо такого альтернативного использования хлеба специалисты центра призывают развивать проекты, которые снижают количество выбрасываемого хлеба, в том числе магазинами и ресторанами. Такие проекты в Европе уже существуют: например, в Румынии магазины и рестораны обязаны отдавать еду на благотворительность за 3 дня до истечения срока годности, а в Финляндии уже 3 года существует мобильное приложение, которое помогает продавцам сбывать продукты с истекающим сроком годности по сниженной цене.