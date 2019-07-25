Британские арехологи нашли неизвестное ранее поселение 25.07.2019, 17:24

Находка поразила ученых чрезвычайно интересными артефактами.

На окраине поселка Уорбойс (графство Кембриджшир) археологами опытной компании, занимающейся раскопками вот уже 40 лет, были обнаружены круглые дома железного века, римские и саксонские захоронения, керамика, пишет «Вокруг света».

Ученые из Oxford Archaeology систематизировали найденные предметы и тем самым поставили точку на семимесячных раскопках, которые велись на участке площадью четыре гектара.

«Что делает открытие действительно значимым, так это свидетельства ранней саксонской оккупации на фоне последних свидетельств римского присутствия», – подытожил Стивен Маколей, заместитель регионального менеджера филиала Oxford Archeology East.

В городище, демонстрирующем переход от римлян и саксам, найдено множество керамической посуды, украшений, обработанных рогов и металлических предметов. На территории имеются фрагменты восьми круглых домов, построенных около 100 года до н. э. Также обнаружены шесть захоронений людей.

Проживавшие здесь древние римляне занимались сельским хозяйством: об этом свидетельствует почти пятиметровая сушилка для кукурузы.

Археологи также наткнулись на черепа крупного рогатого скота и практически целый скелет лошади. Эти животные, по мнению специалистов, были принесены в жертву богам.