Казус: Если закон «об отсрочках» опубликуют в пятницу, платники пойдут в армию 2 25.07.2019, 17:31

2,241

От даты опубликования этого закона зависит, кого успеют призвать.

В среду, 24 июля, Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», дающий право только на одну отсрочку от службы в армии. И теперь от даты опубликования этого закона зависит, кого успеют призвать.

Как пояснили Office Life в пресс-службе Минобороны, закон вступает в силу через 10 дней после опубликования. Это значит, что только через 10 дней право на отсрочку потеряют те, кто ею однажды уже воспользовался, чтобы учиться в колледже или вузе. Но если к этому времени вторая (или третья — для аспирантов) отсрочка от армии уже будет предоставлена, она продолжит действовать. Все остальные попадают под призыв.

Зачисление в государственные вузы на бюджетное обучение и в магистратуру уже произошло, так что этой категории опасаться нечего. А вот реальная проблема вдруг может возникнуть у тех, кто поступает в вуз на платное обучение после колледжа и в негосударственные вузы. Документы на платное обучение принимаются до 4 августа. На следующий день состоится собеседование, а зачисление — 5–6 августа в зависимости от факультета. Это касается всех вузов. Институт бизнеса БГУ, например, на своем сайте призывает выпускников колледжа подавать документы.

Но если Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» будет официально опубликован 25 июля, он вступит в силу 5 августа, в день, когда проходит собеседование. В этом случае платники после колледжа формально не успевают поступить и должны быть призваны в армию.

И совершенно точно молодые люди не успевают поступить в аспирантуру в этом году. В БГУ зачисление в аспирантуру происходит с 1 августа по 30 сентября. К этому времени закон точно вступит в силу.