Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Варшаву 25.07.2019, 17:40

Фото: PAP/Paweł Supernak

На повестке дня переговоров – приоритеты Европейской комиссии на ближайшие годы.

В Варшаве проходит встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с утвержденной Европарламентом на пост председателя Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает «Радио Польша».

На повестке дня переговоров – вопросы распределения между странами-членами ЕС портфелей еврокомиссаров, а также приоритеты Европейской комиссии на ближайшие годы, в том числе, бюджет ЕС, энергетика, климатическая политика, а также вопросы европейской безопасности.

Премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша открыта на диалог по всем важным европейским вопросам. «Я надеюсь, что в ближайшие годы мы будем вместе успешно работать на благо создания Европы компромисса и взаимопонимания по многим ключевым вопросам торговли, энергетики и экономики в целом», – отметил, приветствуя в Варшаве Урсулу фон дер Ляйен, премьер Матеуш Моравецкий.

Со своей стороны Урсулу фон дер Ляйен высоко отозвалась о роли Польши в Европе и ее исторических завоеваниях, в частности, движении «Солидарности». «Как избранный председатель Еврокомиссии я представила мои приоритеты на этой должности. Мы будем о них сегодня говорить. Три основные темы - это устойчивое развитие, благосостояние и безопасность», – отметила в Варшаве Урсулу фон дер Ляйен.

Варшава стала второй столицей, которую в рамках европейского турне посещает будущая глава Еврокомиссии. Во вторник она побывала с визитом в Париже.