На вторую половину четверга объявлен оранжевый уровень опасности 25.07.2019, 17:44

Ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер.

Грозы, ливни и шквалистый ветер порывами до 15−20 м/с прогнозируют синоптики на вторую половину четверга. Объявлен оранжевый уровень опасности, пишет tut.by.

«25 июля с 13 до 19 часов на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сказано на сайте Белгидромета Минприроды.

Плохая погода сохранится до конца дня. В Минске также с 13 до 19 часов ожидается гроза, местами по городу сильные ливни.

Рекомендации МЧС

при грозе

Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

при сильных ливнях

Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

при сильном ветре

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).