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Видеофакт: В Киеве на Порошенко попытались напасть

  • 25.07.2019, 17:49
  • 1,947
Петр Порошенко

На машину экс-президента Украины запрыгнул человек.

После выхода пятого президента Украины Петра Порошенко с допроса у здания Государственного бюро расследований произошел инцидент и драка, сообщает "Украинская правда".

Как свидетельствует видео, продемонстрированное в эфире 5 канала, на капот автомобиля Порошенко выпрыгнул человек. Вмешались охранники. Мужчину стащили из машины. Завязалась драка. Вмешалась "полиция диалога".

Также противники экс-президента скандировали "Порох - геть!"

В сеть уже начали выкладывать видео инцидента.


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