Видеофакт: В Киеве на Порошенко попытались напасть
- 25.07.2019, 17:49
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На машину экс-президента Украины запрыгнул человек.
После выхода пятого президента Украины Петра Порошенко с допроса у здания Государственного бюро расследований произошел инцидент и драка, сообщает "Украинская правда".
Как свидетельствует видео, продемонстрированное в эфире 5 канала, на капот автомобиля Порошенко выпрыгнул человек. Вмешались охранники. Мужчину стащили из машины. Завязалась драка. Вмешалась "полиция диалога".
Также противники экс-президента скандировали "Порох - геть!"
В сеть уже начали выкладывать видео инцидента.