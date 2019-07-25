Фотофакт: В Минской области град засыпал огороды и разбил теплицы

Фотофакт: В Минской области град засыпал огороды и разбил теплицы4
- 25.07.2019, 18:09
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В домах повыбивало окна, ветер сорвал с кровли шифер.
25 июля в Мядельском районе Минской области прошел град: под ледяной крошкой оказались сады и огороды. По словам очевидцев, в домах повыбивало окна, ветер сорвал с кровли шифер. А в Будславе стихия ломала теплицы.
Читательница tut.by Марина, которая живет в Мядельском районе, прислала в редакцию снимки последствий стихии.
Также в соцсетях публикуют снимки сорванных крыш на домах.
Кроме того, издание «Рэгіянальная газета» публикует кадры из агрогородка Будслав в этом же районе. По словам местного жителя Петра, град начался в час дня. Стихия буквально ломала теплицы.
«Зима пришла в Будслав посреди лета. Град размером с яйцо! Так намело, что едва хату открыли. В огороде все побило, одни дудки остались, листья с деревьев сорвало.
Теплицы вон как побило, стекло у людей разбивало. Ничего в огороде не осталось, вот какая беда», — говорит мужчина.
Читатели присылают также кадры из Пуховичского района (Минская область).