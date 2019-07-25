Парламент Испании повторно отказался утвердить премьер-министра 25.07.2019, 18:18

В Испании могут пройти четвертые выборы в парламент за четыре года.

В четверг парламент Испании не поддержал назначение на пост премьер-министра Педро Санчеса, лидера Испанской социалистической рабочей партии. Для утверждения Санчесу нужно было получить простое большинство голосов. В поддержку его назначения проголосовали 124 депутата, против — 155, еще 67 воздержались, передает РБК.

Санчес продолжит исполнять обязанности премьера. Согласно установленному порядку, после провала второго тура голосования король Испании Фелипе VI проведет новый раунд консультаций со всеми парламентскими фракциями, после чего назовет кандидата на формирование правительства. Санчес может получить второй шанс на формирование правительства, однако право сформировать кабинет министров может быть передано Пабло Касадо, лидеру второй по численности парламентской фракции — Народной партии. Если правительство не будет сформировано к 23 сентября, будут назначены новые выборы в парламент. Они станут для Испании четвертыми за четыре года.

Голосование по кандидатуре Санчеса проходило в два этапа. В первом туре ему было необходимо получить абсолютное большинство — 176 депутатских голосов. Однако во вторник, 23 июля, за него проголосовали 124 депутата, а против — 170.

Санчес получил право сформировать правительство по итогам апрельских выборов в парламент. В апреле его Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) одержала первую с 2008 года победу, набрав 123 голоса из 350 (29%). Поскольку для большинства в парламенте ей не хватает голосов, Санчес заявил о готовности вести переговоры о создании коалиции с левой Unidas Podemos, получившей на выборах 42 депутатских мандата. Однако даже с ее потенциальной поддержкой социалистам не удалось бы получить большинство (176 мандатов) в парламенте и было бы сформировано правительство меньшинства. Однако длившиеся почти три месяца переговоры между социалистами и Podemos закончились без результата. Лидер Podemos Пабло Иглесиас настаивал на том, чтобы его партия получила важные посты в правительстве. Санчес предлагал министерские посты по делам молодежи, жилищного строительства и пост вице-премьера. Однако представители Podemos отказались от этого предложения, назвав предложенные посты декоративными.

Социалист Санчес возглавляет правительство Испании с июня 2018 года, однако в апреле этого года был вынужден провести досрочные выборы в парламент из-за того, что другие партии не поддержали предложенный им проект бюджета на 2019 год.