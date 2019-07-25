Выборы в Польше: правящая партия - лидер предвыборных рейтингов 25.07.2019, 18:38

Партия «Право и справедливость» (PiS) может рассчитывать на голоса порядка 40% избирателей.

Если бы парламентские выборы состоялись в июле правящая в Польше партия «Право и справедливость» (PiS) могла бы рассчитывать на поддержку 39 процентов лиц, заявляющих о намерении принять участие в голосовании, передает «Радио Польша».

Это означает рост популярности партии бывшего премьер-министра Польши Ярослава Качиньского на 5 процентных пункта по сравнению с июнем. За сильнейшую оппозиционную партию «Гражданскую платформу» (PO) готовы проголосовать 26 процентов опрошенных. Такие данные опубликованы 23 июля институтом KANTAR по итогам предвыборного всепольского соцопроса.

Кроме двух сильнейших партий на польской политической сцене 5-процентный избирательный порог преодолела бы крайне левая партия «Весна» во главе с евродепутатом Робертом Бедронем. Согласно опросу, вне парламента оказались бы партии «Союз левых демократов» (SLD) и «Польская крестьянская партия» (PSL), а также «Кукизэ15». Что касается возможной явки избирателей на осенних парламентских выборах, то о намерении участвовать в голосовании заявили 63 процента опрошенных. Противоположное мнение высказали 27 процентов. 10 процентов респондентов не приняли еще решения насчет участия в выборах. На сегодняшний день оппозиции не удалось создать на выборы единый блок, а следовательно, главным оппонентом PiS будут по крайней мере два оппозиционных блока – первый, сформировавшийся вокруг «Гражданской платформы» и второй - под эгидой «Союза левых демократов». Самостоятельно планирует пойти на выборы «Польская крестьянская партия».

По мнению известного польского социолога, члена Польской Академии Наук, профессора Хенрика Доманьского, тот факт, что оппозиции не удалось объединиться против PiS прежде всего снижает до минимума шансы левых партий пробиться в Сейм и Сенат, а следовательно, увеличивает шансы правящей партии на получение в новом парламенте конституционного большинства:

- Проблема с предвыборной консолидацией левых сил заключается в том, что очень трудно согласовать программы отдельных партий. Но это не самое главное препятствие. На передний план выдвигается вопрос о лидерстве, на которое претендует не только глава «Союза левых демократов» Влодимеж Чажасты, но также лидер «Весны» Роберт Бедронь и лидер партии «Вместе» Адриан Зандберг.

- Что касается «Польской крестьянской партии», то нынешнюю ситуацию аграриев достаточно четко определил лидер этой формации Владислав Косиняк-Камыш, обратив внимание на необходимость сохранения традиционной консервативной крестьянской идентичности. Тем более, что участие в майских европейских выборах в составе широкой коалиции оппозиционных сил закончилось для аграриев полным провалом. Отсюда решение идти на парламентские выборы самостоятельно.

Профессор Доманьский подчеркивает, что также лидеры «Гражданской платформы» извлекли выводы из неудачи, которую потерпела на европейских выборах коалиция оппозиционных сил под ее руководством:

- Это вытекает из оценки ситуации руководством Платформы, а также сопротивления членов этой партии относительно предоставлении политикам «Союза левых демократов» или «Польской крестьянской партии» мест на партийных списках. Кстати, программа оппозиции в какой-то степени дублирует программы, реализуемые правящей партией. Предложения «Гражданской платформы» не являются альтернативой для программы Права и справедливости. Есть и многие другие элементы, которые ослабляют возможный масштаб успеха оппозиции. Высказывания лидера Платформы Гжегожа Схетыны зачастую противоречат друг другу. Один раз говорит одно, а потом показывает другое, например, он выступает за повышение минимальной заработной платы, что противоречит либеральной доктрине, которой придерживается его формация. После предвыборной программной конференции «Гражданской платформы» и обнародования «шестерки Схетыны» большинство сторонников этой партии задается вопросом: зачем голосовать за Платформу и оппозицию, если «Право и справедливость» практически уже претворяет в жизнь те же самые постулаты?

Профессор Хенрик Доманьский обращает внимание, что основной проблемой «Гражданской платформы» является достоверность этой партии. В течение восьми лет Польшей управляла Платформа, обладая в парламенте стабильным большинством, но она не осуществляла своих предвыборных обещаний. За восемь лет своего правления «Гражданская платформа» удвоила задолженность госбюджета. Неудовлетворительный результат на европейских выборах дополнительно заставил лидеров Платформы отказаться от идеи многопартийной коалиции:

- А значит, вероятнее всего, решающее значение здесь имела рациональная, практическая оценка предвыборной ситуации Платформы и ее актуального рейтинга. «Гражданская платформа» также не стала больше акцентировать свой главный до сих пор постулат, то есть любой ценой отстранить от власти «Право и справедливость». С другой стороны, для PiS целевой аудиторией в ходе предвыборной кампании будет, как и до сих пор, «железный» электорат этой партии, то есть группа около 40 процентов избирателей. Однако руководство PiS отдает себе отчет в том, что для получения большинства в парламенте необходимо также бороться за голоса примерно 20 процентов поляков, которые не знают, пойдут ли они на выборы. Одним из способов на то, чтобы заручиться поддержкой этой группы избирателей, является «нейтрализация» критики оппозиции в адрес правящей партии, а также четкий посыл о том, что сегодня для правительства «Права и справедливости» нет альтернативы, если принять во внимание продолжение масштабных социальных программы и поддержание высоких темпов экономического роста Польши.

Cогласно конституции Польши, выборы в Сейм и Сенат назначает президент страны не позднее, чем за 90 дней до истечения срока полномочий парламента текущего созыва, то есть, нынешние выборы должны быть проведены не позже ноября этого года. Вероятнее всего они состоятся во второй половине октября.

460 депутатов Сейма избираются по открытым партийным спискам пропорционально по многомандатным округам. Места распределяются с использованием метода Д’Ондта с порогом в 5 процентов для партий и в 8 процентов для коалиций. Сенаторы избираются по результатам голосования в одномандатных округах.