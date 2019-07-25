Опубликовано видео с места крушения поезда с пропаном в Витебской области 25.07.2019, 18:52

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Иллюстрационное фото

Утечку газа ликвидировали, дачников эвакуировали.

Утечка газа из сошедшей с рельсов цистерны с пропаном на железной дороге в Витебском районе ликвидирована: спасатели наложили в этом месте специальный бандаж, сообщает МЧС.

Напомним, авария случилась вечером 24 июля с грузовым поездом Витебск — Минск № 2029 на перегоне Замосточье — Богушевская возле деревни Савченки Витебского района. В составе было 68 вагонов, в том числе 39 цистерн со сжиженным газом. 15 из них сошли с рельсов.

Утечку пропана обнаружили в одной из 15 сошедших с рельсов цистерн. Вокруг места утечки создали специальную пенную подушку, наложили бандаж.

53 вагона состава отбуксировали на безопасное расстояние. На месте аварии идут восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС.

Сошедшие с рельсов цистерны поднимают. На месте происшествия находятся 225 специалистов различных организаций и техника, в том числе три восстановительных поезда.

Движение поездов на поврежденном участке дороги остановлено, составы идут в объезд. На станции Богушевск вечером 24 июля находились два дизельных поезда. Их пассажиров — 442 человека — автобусами доставили в Полоцк и Витебск в сопровождении ГАИ и скорой.

64 дачника из двух ближайших от места аварии садоводческих товариществ — «Железнодорожник» и «Березка» — эвакуировали в деревню Сосновка. Там организовали пункт временного размещения. Однако размещение в нем никому не потребовалось, информирует МЧС.

Фото: vk.com/belrailway

Фото: vk.com/belrailway

Причина происшествия пока не ясна — ее устанавливают. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Следственном комитете сообщили, что в 18.14 сработали тормоза грузового поезда. Следователи изымают техническую документацию и документацию по проведенному обслуживанию на данном участке железной дороги. Проверку проводит следственное управление УСК по Витебской области.

Это второе ЧП на БелЖД за последние полторы недели. 15 июля на перегоне Крупки — Приямино с рельсов сошло семь вагонов грузового поезда Орша — Минск.