В Париже установлен температурный рекорд 25.07.2019, 19:01

Аномальная жара наблюдается и в других европейских городах.

В Париже зафиксировали температурный рекорд — воздух прогрелся до 42,4 градуса, сообщает метеорологическая служба Meteo France.

Прошлый рекорд был установлен 28 июля 1947 года, тогда температура во Французской столице поднялась до 40,4 градуса. Метеорологи отметили, что температура упадет к субботе.

Накануне в 20 французских департаментах был объявлен красный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Также аномальная жара наблюдается в других европейских странах. В Нидерландах в населенном пункте Гилзе-эн-Рейен также был установлен рекорд — воздух прогрелся до 40,4 градуса, сообщил нидерландский Королевский институт метеорологии в Twitter.

В Германии в городе Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) температура поднялась до рекордных 40,5 градуса. Как уточняется в Twitter метеорологической службы, в пятницу, 26 июля, может быть поставлен новый рекорд.