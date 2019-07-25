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Беларусь завоевала путевку в финальную часть ЧМ-2019

  • 25.07.2019, 19:29

Это стало известно после победы португальцев над поляками со счетом 8:3.

Сборная Беларуси гарантировала себе путевку в финальную часть чемпионата мира-2019 в Парагвае.

Это стало известно после победы португальцев над поляками со счетом 8:3, передает pressball.by.

Независимо от результатов заключительного тура белорусы займут, как минимум, второе пропускное место в группе.

Таблица в группе 1: Беларусь — 4 очка (2 матча), Италия — 3 (2), Португалия — 3 (2), Польша — 0 (2).

Две лучшие команды из квартета получают путевки на осенний чемпионат мира в Парагвай, а третья поспорит за право сыграть на мундиале с третьей командой группы "2", где выступают сборные России, Испании, Швейцарии и Азербайджана.


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