Почему русские снова бегут из рая? 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.07.2019, 19:35

После повторного воцарения Путина в 2012 году народ год от года бежит все активнее.

Современники не должны забывать о трагедии российской эмиграции и повторять ошибки, которые к ней привели, заметил президент Путин по итогам визита в Дом русского зарубежья имени Солженицына.

Чекист, льющий слезы по поводу людей, которых травили и вынудили покинуть страну его же коллеги по цеху, доставляет отдельно. Как и заявление о том, что "особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией". Ага, особенно грустили по ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ и ВКП(б)-КПСС.

Интересно, а что думает товарищ президент об особенностях нынешней русской эмиграции? Даже по официальным данным Росстата, которые, как уверяют некоторые исследовател, занижены в разы, только с 2007 по 2017 годы страну покинули почти 1,6 млн человек. Причем, если в президентство Медведева, количество отъезжающих стало уменьшаться (47 тыс. человек в 2007-м, 32,5 тыс. в 2009-м, 33,5 тыс. в 2010-м), то после повторного воцарения Путина в 2012 году, народ год от года бежит все активнее. 122,7 тыс. в 2012-м, 377 тыс. в 2017-м.

Ну как можно бежать из рая, где все дышит заботой о человеке?! Подарки - каждый день. То из домов обещают выселять, если того потребуют интересы государства (в таких случаях, разумеется, не до частной собственности), то блокировать электронную почту сомнительных граждан, которые норовят пользоваться ею анонимно. То уголовное дело заводят против бузотеров, посмевших митинговать против каких-то там нарушенных избирательных прав. А некоторых - особо буйных - арестовывают или с ночными обысками к ним приходят. Прямо как в славные времена, чьи ошибки Путин призывает не повторять.

Бегите, дурашки! Будете потом ностальгировать по Росгвардии с дубинками, Роскомнадзору с блокировками, Путину с его духовными скрепками в виде бизнес-друзей. Но будет поздно…

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