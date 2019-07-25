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Урбанист Илья Варламов о Минске: Это безумие

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  • 25.07.2019, 19:45
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Известный российский урбанист поделился впечатлениями о столице Беларуси.

Известный российский урбанист Илья Варламов рассказал Onliner о впечатлениях от очередного приезда в Беларусь.

– Когда ехал из аэропорта и видел эти поля, комбайны, я думал, что это просто бутафория. Как будто в «Диснейленде» едешь на паровозике, а там какие-то мыши тебе машут лапками. Мне показалось, что я попал в парк развлечений, где тебе показывают, что было бы, если бы Советский Союз не развалился. По-моему, было бы что-то вот такое…

Я сегодня посмотрел новое благоустройство, которое, как я понимаю, сделали к вашим Европейским играм. Это бестолковая и крайне неэффективная история. Если мы поедем с вами в Голландию, то увидим, что там никто не косит траву между полосами. Там красиво, все чисто, но там не надо косить — потому что они считают деньги. Ты не можешь в Голландии настолько неэффективно расходовать деньги.

Элементарно: мы с вами пойдем по улицам и увидим кучу однолетних, одноразовых растений. Везде вот эти петунии, эти колокольчики (я в растениях не силен), их меняют пять раз в год, эти роботы меняют. Это безумие — тратить кучу бабла на полнейшую хрень, вместо того чтобы посадить многолетники, за которыми не надо даже ухаживать. И все это настолько бестолково, настолько бесполезно, настолько неэффективно!

Посмотри на благоустройство вокруг стадиона: все залито плиткой, тысячами квадратных метров этой плитки. Любой американец сказал бы: «Вы что, [сдурели], ребята? Вы зачем потратили столько денег на какую-то плитку?» Он бы залил бетон, потому что считает деньги. Если бы там ходила тысяча человек, он бы положил плитку, а ходил бы миллион — положил бы гранит. А у вас: положим гранит, а то вдруг когда-нибудь пройдет миллион.

У вас все в пустырях и газонах. На них нельзя лежать, на них нет ни одного дерева, но тратится куча бабла на то, чтобы это содержать, чтобы это как-то косить.

Все это бутафория. Это как прийти на ужин, а там пластиковые мандарины и восковые блюда на столах— вроде все красиво, но этим нельзя пользоваться.


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