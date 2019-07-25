Польша назвала кандидата в еврокомиссары 25.07.2019, 19:57

Кшиштофа Щерского

Премьер-министр Польши назвал кандидата во время встречи с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Польша предложила кандидатуру председателя Кабинета президента Кшиштофа Щерского на должность одного из комиссаров в новой Европейской комиссии.

Как сообщает Rzeczpospolita.

В ходе встречи в Варшаве с новой главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен премьер-министрМатеуш Моравецкий заявил, что кандидатура Щерского согласована с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я убежден, что это будет очень хороший комиссар в будущей коллегии европейских комиссаров во главе с Урсулой фон дер Ляен", - сказал премьер-министр.

"Правительство совместно с президентом проводит внешнюю политику, поэтому предлагается человек, который хорошо разбирается в европейской политике и институтах ЕС", - добавил он.

Моравецкий добавил, что Польша хотела бы получить одну из важных должностей в ЕК в сфере экономики или инфраструктуры.

"Мы также говорили о вопросах, связанных с укомплектованием постов. Я поднял вопросы, связанные с Европарламентом, с географическим балансом и необходимостью представлять Польшу, страны Центральной Европы в важных комитетах. Я говорю о важных портфелях, важных в реальной политике. Я предложил здесь экономические и инфраструктурные сферы, находящихся в нашем интересе", - сказал глава правительства.

Европейская комиссия в новом составе начнет работать с 1 ноября. К этому времени Урсула фон дер Ляен должна определиться с кандидатурами еврокомиссаров, учитывая предложения каждого государства-члена ЕС.