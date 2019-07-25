закрыть
25 июля 2019, четверг, 20:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Польша назвала кандидата в еврокомиссары

  • 25.07.2019, 19:57
Кшиштофа Щерского

Премьер-министр Польши назвал кандидата во время встречи с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Польша предложила кандидатуру председателя Кабинета президента Кшиштофа Щерского на должность одного из комиссаров в новой Европейской комиссии.

Как сообщает Rzeczpospolita.

В ходе встречи в Варшаве с новой главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен премьер-министрМатеуш Моравецкий заявил, что кандидатура Щерского согласована с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я убежден, что это будет очень хороший комиссар в будущей коллегии европейских комиссаров во главе с Урсулой фон дер Ляен", - сказал премьер-министр.

"Правительство совместно с президентом проводит внешнюю политику, поэтому предлагается человек, который хорошо разбирается в европейской политике и институтах ЕС", - добавил он.

Моравецкий добавил, что Польша хотела бы получить одну из важных должностей в ЕК в сфере экономики или инфраструктуры.

"Мы также говорили о вопросах, связанных с укомплектованием постов. Я поднял вопросы, связанные с Европарламентом, с географическим балансом и необходимостью представлять Польшу, страны Центральной Европы в важных комитетах. Я говорю о важных портфелях, важных в реальной политике. Я предложил здесь экономические и инфраструктурные сферы, находящихся в нашем интересе", - сказал глава правительства.

Европейская комиссия в новом составе начнет работать с 1 ноября. К этому времени Урсула фон дер Ляен должна определиться с кандидатурами еврокомиссаров, учитывая предложения каждого государства-члена ЕС.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев