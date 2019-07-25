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США ввели санкции против трех пасынков диктатора Венесуэлы

  • 25.07.2019, 20:03

США заявили, что с помощью родственников Мадуро была создана разветвленная коррупционная сеть.

Министерство финансов США ввело санкции против трех пасынков диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Вальтер Флорес, Йоссер Флорес и Йосваль Флорес подозреваются в том, что они брали взятки у гражданина Колумбии Алекса Сааба Морана, поспособствовав заключению невыгодного контракта о поставках продовольствия в Венесуэлу, передает РБК.

США считают, что с помощью родственников правителя была создана разветвленная коррупционная сеть, а поставки по контракту пайков для бедняков были организованы, чтобы повысить популярность главы государства на фоне голода и массового обнищания.

Братья Флорес — сыновья супруги Мадуро Силии Флорес. Последняя также находится под американскими санкциями с 2018 года. Поводом стало «разворовывание венесуэльских ресурсов».


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