Франсис Паре: «О, там же Костицыны!» — воскликнули приятели, когда узнали, что еду в Минск 25.07.2019, 20:22

Франсис Паре

Первый легионер минского «Динамо» рассказал, что помнит братьев Костицыных по выступлениям за «Монреаль».

Франкоканадский нападающий Франсис Паре, ставший первым иностранным новичком минского "Динамо" в ходе нынешнего межсезонья, в интервью корреспонденту "Прессбола" рассказал, что является страстным поклонником "Монреаля".

- Братьев Костицыных ты помнишь по выступлениям за "Монреаль"...

- Да. Я с детства болею за "Канадиенс", а Андрей и Сергей выступали там несколько лет и заслужили добрую память. Приятно оказаться с ними в одной команде. В Монреале все болельщики хорошо помнят братьев. Когда я рассказал приятелям, что еду в Минск, они сразу же воскликнули: "О, там же Костицыны!"