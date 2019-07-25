закрыть
25 июля 2019, четверг, 21:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Франсис Паре: «О, там же Костицыны!» — воскликнули приятели, когда узнали, что еду в Минск

  • 25.07.2019, 20:22
Франсис Паре

Первый легионер минского «Динамо» рассказал, что помнит братьев Костицыных по выступлениям за «Монреаль».

Франкоканадский нападающий Франсис Паре, ставший первым иностранным новичком минского "Динамо" в ходе нынешнего межсезонья, в интервью корреспонденту "Прессбола" рассказал, что является страстным поклонником "Монреаля".

- Братьев Костицыных ты помнишь по выступлениям за "Монреаль"...

- Да. Я с детства болею за "Канадиенс", а Андрей и Сергей выступали там несколько лет и заслужили добрую память. Приятно оказаться с ними в одной команде. В Монреале все болельщики хорошо помнят братьев. Когда я рассказал приятелям, что еду в Минск, они сразу же воскликнули: "О, там же Костицыны!"


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев