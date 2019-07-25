Генштаб: Если призывник не живет по известному военкомату адресу, он уклонист 10 25.07.2019, 20:47

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К тем, кого Министерство обороны теперь будет считать уклонистами, добавлена новая категория граждан.

Об этом на пресс-конференции 25 июля сообщил Андрей Мурашов, консультант Генерального штаба Вооруженных сил.

Представитель министерства обороны отметил, что сейчас уклонистами будут считать не только тех, кто получил повестку, сообщает БелТА.

Теперь к уклонистам отнесены и те, кто «зная, что их должны призывать, что у них нет законных оснований для отсрочек, не проживают по месту жительства по адресу, который известен военному комиссариату, и из-за этого им не могут вручить повестку».

Таким гражданам теперь будут временно ограничивать выезд за границу. Об этом им сообщат по известному военкомату адресу.

Андрей Мурашов подчеркнул, что закон о воинской обязанности и военной службе обязывает граждан сообщать военкомату о своем месте пребывания.