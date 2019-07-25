Урсула фон дер Ляйен: Я никогда не забуду то восхищение, которое вызывало в нас движение «Солидарность» 25.07.2019, 21:17

Урсула фон дер Ляйен

Новый глава Европейской комиссии выразила уважение полякам, которые боролись за свою свободу.

В Варшаве 25 июля состоялась двухчасовая встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает «Радио Польша».

Новый глава Европейской комиссии отметила, что важно заняться проблемой изменения климата, для этого нужны крупные инвестиции.

Глава Еврокомиссии также выразила уважение к истории Польши: «Я никогда не забуду то восхищение и уважение, которое вызывало в нас движение «Солидарность», мы видели, как Польша боролась за свою свободу».

В отношении безопасности Урсула фон дер Ляйен отметила, что защита стран ЕС всегда будет лежать на плечах НАТО. Она подчеркнула, что это самый сильный альянс в мире. Урсула фон дер Ляйен видит много угроз для Европейского союза, среди которых нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, Россия, технологические угрозы, Китай. По словам Матеуша Моравецкого, «все эти угрозы отмечены главой ЕК»: «Я верю, что они будут должным образом устранены в рамках политики новой Европейской комиссии».