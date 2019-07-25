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В поселке в Польше власть обещает награду паре, у которой родится мальчик

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  • 25.07.2019, 21:55
Фото: OSP Miejsce Odrzańskie

Уже 9 лет в селе рождаются только девочки.

В польском посёлке Мейсце-Оджаньске в гмине Цишек необычная аномалия. В течение 9 лет там рождаются только девочки, пишет Wirtualna Polska.

За последние 12 лет в посёлке родился только один мальчик.

Войт гмины Раймунд Фришко, который также является отцом двух дочерей, даже объявил награду паре, которая родит мальчика.

«Я решил наградить родителей, которые родят первого мальчика. Я не раскрою сейчас, что это будет, но обещаю, что оно того стоит», — сказал Фришко.

Фото: OSP Miejsce Odrzańskie

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