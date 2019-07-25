Лига Европы: Солигорский «Шахтер» победил датский «Эсбьерг»1
- 25.07.2019, 22:01
Белорусы победили датчан со счетом 2:0.
В стартовом матче противостояния в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы солигорский "Шахтер" нанес поражение датскому "Эсбьергу" — 2:0, передает pressball.by.
ШАХТЕР — ЭСБЬЕРГ — 2:0
ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик (Бурко, 52), Рыбак, Сачивко, Антич, Ковалев, Сзоке, Эбонг, Татарков (Баланович, 46), Громыко (Януш, 87), Бакай.
Запасные: Чесновский, Хадаркевич, Вишняков, Хващинский.
ЭСБЬЕРГ: Хейбьерг — Аниембе, Транберг, Халсти (к) (Остин, 69), Лауридсен, Бринк, Парунашвили, Кауко (Серенсен, 46), Эгелунд, Петре, Сойри (Кристенсен, 69).
Запасные: Росенерн, Рейкьер, Яковенко, Бринх.
ГОЛЫ: 1:0 — Бакай (5, со штрафного). 2:0 — Рыбак (55).
Предупреждения: Матвейчик (13), Татарков (29), Бринк (62).