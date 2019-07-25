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Лига Европы: Солигорский «Шахтер» победил датский «Эсбьерг»

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  • 25.07.2019, 22:01

Белорусы победили датчан со счетом 2:0.

В стартовом матче противостояния в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы солигорский "Шахтер" нанес поражение датскому "Эсбьергу" — 2:0, передает pressball.by.

ШАХТЕР — ЭСБЬЕРГ — 2:0

ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик (Бурко, 52), Рыбак, Сачивко, Антич, Ковалев, Сзоке, Эбонг, Татарков (Баланович, 46), Громыко (Януш, 87), Бакай.

Запасные: Чесновский, Хадаркевич, Вишняков, Хващинский.

ЭСБЬЕРГ: Хейбьерг — Аниембе, Транберг, Халсти (к) (Остин, 69), Лауридсен, Бринк, Парунашвили, Кауко (Серенсен, 46), Эгелунд, Петре, Сойри (Кристенсен, 69).

Запасные: Росенерн, Рейкьер, Яковенко, Бринх.

ГОЛЫ: 1:0 — Бакай (5, со штрафного). 2:0 — Рыбак (55).

Предупреждения: Матвейчик (13), Татарков (29), Бринк (62).


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